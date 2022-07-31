Москва, , 07:54 — REGNUM Премьера фильма «Броненосец» по мотивам биографии советского режиссёра театра и кино Сергея Эйзенштейна запланирована на декабрь 2022 года. Об этом сообщила режиссёр картины Ольга Бойко агентству ТАСС.

Сергей Эйзенштейн в 1935

Бойко рассказала, что в основе сюжета картины будет лежать история творческого противостояния молодого Эйзенштейна и его учителя — Всеволода Мейерхольда. Главную роль исполнит актёр Дмитрий Фёдоров, Мейерхольда сыграет Александр Барановский.

Съёмки картины проходят в Санкт-Петербурге в два этапа. Режиссёр отметила, что первый этап уже завершён, вторая часть съёмок стартует в конце сентября. Зрителям картина будет представлена в конце декабря 2022 года.

Создатели картины планируют отправить работу на международные кинофестивали. После этого фильм будет показан в кинотеатрах городов России. В будущем авторы планируют снять ещё несколько фильмов о выдающемся режиссёре.