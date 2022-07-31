Донецк, 31 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:30 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек и десять пострадали.