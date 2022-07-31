Севастополь, 31 июля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован вооружёнными силами Украины (ВСУ), праздничные мероприятия в городе в честь Дня Военно-Морского флота отменены. Об этом 31 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник», — уточнил губернатор Севастополя.

Развозжаев также сообщил, что в результате атаки были ранены пять человек —сотрудники Штаба, всем пострадавшим оказана необходимая помощь. Погибших в результате инцидента нет.

Все праздничные мероприятия в городе Севастополе, запланированные в честь Дня Военно-Морского флота, отменены из соображений безопасности. Жителей и гостей города губернатор призвал сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

На месте ЧП работают сотрудники ФСБ, обстоятельства произошедшего выясняются.