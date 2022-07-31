Баргузинский район, Бурятия, 31 июля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Ливни с градом, обрушившиеся на территорию Бурятии за последнюю неделю, заставили власти «волноваться». Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, период «большой воды» снижает риски возникновения пожаров, но при этом испытывает на прочность дорожную инфраструктуру. Чаще всего проблемы возникают на дорогах местного значения, не имеющих твёрдого покрытия.

«Не выдерживают водных потоков ветхие мосты. Только за последнюю неделю повреждения мостов зафиксированы в Курумканском, Баргузинском и Муйском районах республики», — отметил он.

По словам главы региона, каждое подобное происшествие находится на его личном контроле, и по ним принимаются максимально возможные оперативные меры.