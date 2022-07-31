Даллас, США, 31 июля 2022, 07:44 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил американского спортсмена Деррика Льюиса на турнире UFC 277. Об этом сообщает UFC в России в телеграм-канале.
Бой в тяжёлом весе прошёл в американском Далласе и завершился техническим нокаутом Павловича на 55-й секунде первого раунда.
«Четвёртая досрочная победа подряд! Сергей Павлович финишировал Деррика Льюиса в начале первого раунда!» — говорится в сообщении.
В активе Павловича, занимающего 11 место, 16 побед и одно поражение, у Льюиса, который занимает пятое место в рейтинге, — 26 побед и 10 поражений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец ММА Усман Нурмагомедов победил досрочно представителя США Кристофера Гонсалеса на турнире организации Bellator — Bellator 283.