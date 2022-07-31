Гавана, , 07:31 — REGNUM Решение об отключении электроэнергии в дневное время в Гаване было принято на пленарном заседании по экономике в Кубе. Об этом 30 июля сообщило издание Tribuna de La Habana.

Куба. Площадь революции Anja Disseldorp

Планируется отключать электроэнергию каждые три дня на четыре часа в дневное время. Как уточнил губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсия Сапата, благодаря отключения удастся сэкономить до 100 МВт, это поможет сократить количество отключений в остальных провинциях Кубы.

Также губернатор пояснил, что на такой шаг пришлось пойти, так как город не уложился в отведённую для него норму потребления электроэнергии, которая составляет около 600МВт. При этом в Гаване не было периодических отключений электроэнергии, к которым власти Кубы прибегают ради экономии в других частях страны.

Отключения электроэнергии стали результатом экономического кризиса, который начался в связи с санкционными мерами США в отношении Кубы, которые были введены в 2019 году, затем усугубился пандемией, которая сказалась на одной из самых прибыльных отраслей экономики острова — туризме. Ситуация вокруг Украины тоже отрицательно отразилась на экономической ситуации островного государства.

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