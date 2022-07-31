Березники, Пермский край, , 07:29 — REGNUM В Пермском крае задержан капитан катера, столкнувшегося на реке Каме с баржей. Об этом сообщает 31 июля Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

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Решается вопрос об избрании этому гражданину меры пресечения. Ранее в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования контролирует центральный аппарат СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 30 июля. Девять человек получили травмы, из них одного госпитализировали. Капитан катера, в котором находились 25 человек, вначале сбежал, но потом был обнаружен пьяным.

Следователи не исключают, что столкновение произошло из-за его действий. Проводится расследование.