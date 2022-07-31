Пекин, 31 июля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Большая часть обломков тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» сгорела в плотных слоях атмосферы, отдельные элементы упали в Тихий океан. 31 июля этом сообщает China Daily со ссылкой на данные Китайского пилотируемого космического агентства.

Цитата из видео на YouTube Старт «Чанчжэн-5В»

Ракета «Чанчжэн-5B» стартовала 24 июля с космодрома Вэньчан на юге Китая. Носитель использовался для запуска модуля «Вэньтянь» китайской орбитальной станции «Тяньгун».

Возвращение ступени ракеты «Чанчжэн-5B» прошло 31 июля в 00:55 по пекинскому времени. Большая часть остатков сгорела в плотных слоях атмосферы, отдельные осколки упали в районе межостровного моря Тихого океана Сулу.

Ранее представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявлял, что китайские специалисты внимательно следят за движением остатков использованной ракеты. Он добавил, что конструкция ракеты «Чанчжэн-5B» предусматривает уничтожение большей части оставшихся компонентов при входе в атмосферу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон заявил, что Китай не предоставил данные о траектории полёта ракеты-носителя «Чанчжэн-5В».