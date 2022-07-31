Кош-Агачский район, Алтай, , 07:22 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Более половины из них (18) зарегистрированы в Кош-Агачском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители также выявлены в Горно-Алтайске, Шебалинском, Майминском и других районах. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 35 060.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов за весь период – 34 134», — добавили в оперштабе.