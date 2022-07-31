Вашингтон, , 07:21 — REGNUM В рамках спецоперации на Украине Россия может использовать иранские беспилотники для уничтожения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет американское издание Breaking Defense.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналитики издания считают, что США и их союзники должны больше помогать Украине и в то же время сдерживать Иран, выделяя иранскую индустрию беспилотных летательных аппаратов, которая прошла «испытания на полях сражений по всему Ближнему Востоку».

«Иранские беспилотники могли бы помочь российским военным определять цели для своего обширного артиллерийского арсенала, а также предложить России дополнительные средства нападения на украинские силы», — полагают американские аналитики, высказав мнение, что Россия может использовать иранские беспилотники для ударов по украинским батареям реактивной артиллерии HIMARS.

Авторы публикации считают, что Запад должен предоставив Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 30 июля представитель Пентагона заявил, что США продолжат помогать Киеву боеприпасами к РСЗО HIMARS. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ (Вооружённые силы Украины) «сейчас как никогда» нуждаются в поставках оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в СИЗО в Еленовке в ДНР, где содержались украинские военнопленные, после ракетного удара ВСУ с применением РСЗО HIMARS погибли более 50 человек. Ранее украинская армия нанесла удар из РСЗО HIMARS по территории вблизи Каховской ГЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон продолжит поставки ВСУ боеприпасов к HIMARS