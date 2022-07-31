Владивосток, , 06:47 — REGNUM В Приморском крае с признаками отравления госпитализированы десятки детей из лагеря в Артеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

По данным издания, с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 35 детей и одного взрослого. Их доставили из одного из детских лагерей в Артеме в больницы Владивостока и Артема.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года прокуратура Приморья проводила проверку информации об отравлении детей в одной из местных гостиниц.

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