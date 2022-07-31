Москва, , 06:42 — REGNUM Ответной реакции на удар по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике ждёт Россия от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом 30 июля заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Дипломат уточнил, что российская сторона предоставила генсеку ООН всю имеющуюся информацию «об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке» и осудила попытки украинских властей переложить вину за данное военное преступление на Россию.

«Призвали ООН дать безотлагательно дать объективную оценку произошедшему», — уточнил Полянский.

Кроме того, российский дипломат отметил, что Следственный комитет России начал расследование обстрела в Еленовке с привлечением международных экспертов, чтобы установить и привлечь к ответственности исполнителей данного преступления.

«Будем ждать реакции генсека ООН», — указал Полянский.

Напомним, в ночь на 29 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По последним данным, в результате удара погибли 53 человек, получили ранения более 70 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для расследования удара по следственному изолятору в Еленовке в ДНР Россия пригласила экспертов ООН. В свою очередь, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак подтвердил готовность всемирной организации готова направить группу экспертов для расследования этого военного преступления.

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