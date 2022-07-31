Южно-Сахалинск, 31 июля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Сахалинской области пропала группа из пяти человек, которая ушла в лес за грибами. Об этом сообщает 31 июля управление МЧС по региону.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Белые грибы

В ведомстве отмечают, что 30 июля в Южно-Сахалинске пятеро человек, в том числе 14-летний и 16-летний подростки, ушли в лес в районе села Синегорск для сбора дикоросов, однако в назначенное время группа не вернулась.

Утром 31 июля в 07:00 в предполагаемый район поиска выдвинулась группа спасателей из пяти человек.

В управлении сообщают, что сотовая связь в данном районе отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области периодически ищут мужчин, которые уходят на рыбалку и не выходят на связь. Так, 11 июня 2022 года ушёл с рыболовного стана на реке Нампи и пропал мужчина 1987 года рождения.

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