Москва, , 06:22 — REGNUM Как минимум два активных и крупных звездопада смогут наблюдать жители России в течении августа. Об этом 30 июля рассказали журналистам а Московском планетарии.

Звездопад John Uhrig

Первый из них — это звездопад Персеиды, он один из самых популярных из видимых в Северном полушарии. Его пик придётся на 12 августа в 23:00 мск, но наблюдению может помешать полная Луна, поэтому лучше этот метеорный поток наблюдать в период с 8 по 10 августа. Звездопад Персеиды виден раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта — Туттля.

Второй метеорный поток Каппа-Цигниды в созвездии Лебедя жители России смогут наблюдать в период с 3 по 25 августа. Этот звездопад, как и Персеиды, виден только в Северном полушарии Земли. Его пик придётся на 18 августа, в эту ночь можно будет наблюдать до трёх метеоров в час.

Ранее ИА REGNUM сообщало о метеорном шторме с пролётом нескольких тысяч метеоритов в час, который жители Земли могли наблюдать утром 31 мая.

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