Анкара, , 06:12 — REGNUM Странам Евросоюза придётся заплатить высокую цену за изменение энергетического сотрудничества с Россией, даже если удастся минимизировать зависимость от российских энергоресурсов и найти им альтернативу. Заплатить за это придётся гораздо дороже. Такое мнение высказал профессор турецкого университета Кемаль Ильясоглу, чья статья была опубликована на сайте анатолийского информагентства Anadolu Agency.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор материала посвятил ситуации на мировом энергетическом рынке. По его словам, Евросоюз ищет альтернативные источники энергии и пытается уменьшить свою зависимость от российского сырья.

Россия, в свою очередь, нацелена на поиск новых рынков сбыта, перестраиваясь, в частности, на Азиатско-Тихоокеанский регион, где растёт потребность в источниках энергии. В публикации отмечается, что в первой половине 2022 года Китай вдвое увеличил объём потребляемых российских энергоресурсов, Индия — в пять раз.

«Эти поиски и события в энергетической сфере повышают цены на природный газ и повышают его до рекордного уровня. Хотя это негативно сказывается на экономике стран ЕС, Россия продолжает получать примерно такой же доход, несмотря на то, что продала меньше газа по сравнению с предыдущим годом», — отмечается в статье.

Кемаль Ильясоглу прогнозирует, что даже если отношения между Россией и ЕС улучшатся, то сотрудничеству в сфере энергетики будет нанесён большой удар. А если странам ЕС удастся минимизировать зависимость от российского сырья и найти альтернативные источники, то придётся заплатить гораздо дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ближайшие пять лет Германия не сможет отказаться от российского газа.

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