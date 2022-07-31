Анкара, 31 июля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Странам Евросоюза придётся заплатить высокую цену за изменение энергетического сотрудничества с Россией, даже если удастся минимизировать зависимость от российских энергоресурсов и найти им альтернативу. Заплатить за это придётся гораздо дороже. Такое мнение высказал профессор турецкого университета Кемаль Ильясоглу, чья статья была опубликована на сайте анатолийского информагентства Anadolu Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Автор материала посвятил ситуации на мировом энергетическом рынке. По его словам, Евросоюз ищет альтернативные источники энергии и пытается уменьшить свою зависимость от российского сырья.

Россия, в свою очередь, нацелена на поиск новых рынков сбыта, перестраиваясь, в частности, на Азиатско-Тихоокеанский регион, где растёт потребность в источниках энергии. В публикации отмечается, что в первой половине 2022 года Китай вдвое увеличил объём потребляемых российских энергоресурсов, Индия — в пять раз.

«Эти поиски и события в энергетической сфере повышают цены на природный газ и повышают его до рекордного уровня. Хотя это негативно сказывается на экономике стран ЕС, Россия продолжает получать примерно такой же доход, несмотря на то, что продала меньше газа по сравнению с предыдущим годом», — отмечается в статье.

Кемаль Ильясоглу прогнозирует, что даже если отношения между Россией и ЕС улучшатся, то сотрудничеству в сфере энергетики будет нанесён большой удар. А если странам ЕС удастся минимизировать зависимость от российского сырья и найти альтернативные источники, то придётся заплатить гораздо дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ближайшие пять лет Германия не сможет отказаться от российского газа.