Манила, 31 июля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Более 314,1 тыс. человек затронуло землетрясение магнитудой 7,1 на Филиппинах. Об этом 30 июля сказано в отчёте Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Zeml.info Землетрясение

По данным ведомства, жертвами землетрясения стали десять человек, пострадали 375. Были повреждены 21,5 тыс. домов, полностью уничтожены 302 здания. Были повреждены 43 автодороги и семь мостов, в 48 городах произошли перебои в энергоснабжении, но на настоящий момент они полностью устранены.

Ущерб, нанесённый стихией объектам инфраструктуры, оценивается в $7,48 млн. Режим бедствия действует в 27 населённых пунктах провинции Абра, 34,2 тыс. человек находятся в эвакуационных центрах.

В 55 учебных заведениях и на157 предприятиях полностью остановлена деятельность. Правительство выделило на устранение последствий землетрясения около $210,8 тыс.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на Филиппинах 27 июля. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Абра. После первого мощного подземного толчка сейсмологи зарегистрировали более 500 афтершоков магнитудой от 1,5 до 5,0.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в зоне бедствия после землетрясения магнитудой 7,1 на Филиппинах оказались 13 тысяч человек, погибли шесть человек, пострадали 60.