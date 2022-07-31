Москва, , 05:40 — REGNUM Правительство России поддержало выделение средств на выплату социальных региональных доплат к пенсии. Деньги будут направлены из резервного фонда, сообщается на сайте федерального правительства по итогам заседания.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании приняты решения по 11 вопросам, один из которых касался пенсионных доплат. Правительство РФ одобрило выделение бюджетных средств Минтруду России в 2022 году для последующего перечисления регионам для софинансирования расходных обязательств на выплаты региональных социальных доплат к пенсии.

«Принятие распоряжения позволит осуществить выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2022 году не менее 1,2 миллиона пенсионеров», — говорится в документе.

Напомним, из доклада Росстата стало известно, что средний размер назначенных пенсий в стране в июне 2022 года составил 18 390 рублей, что на 8,3% больше по сравнению с маем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме депутаты фракции СРЗП разработали законопроект о регулярной выплате 13-й пенсии.

Подробнее: Законопроект о 13-й пенсии уже находится на рассмотрении Госдумы