Москва, 31 июля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Правительство России поддержало выделение средств на выплату социальных региональных доплат к пенсии. Деньги будут направлены из резервного фонда, сообщается на сайте федерального правительства по итогам заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

На заседании приняты решения по 11 вопросам, один из которых касался пенсионных доплат. Правительство РФ одобрило выделение бюджетных средств Минтруду России в 2022 году для последующего перечисления регионам для софинансирования расходных обязательств на выплаты региональных социальных доплат к пенсии.

«Принятие распоряжения позволит осуществить выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2022 году не менее 1,2 миллиона пенсионеров», — говорится в документе.

Напомним, из доклада Росстата стало известно, что средний размер назначенных пенсий в стране в июне 2022 года составил 18 390 рублей, что на 8,3% больше по сравнению с маем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме депутаты фракции СРЗП разработали законопроект о регулярной выплате 13-й пенсии.

Подробнее: Законопроект о 13-й пенсии уже находится на рассмотрении Госдумы