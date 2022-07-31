Москва, , 05:39 — REGNUM Объявление о приобретении всех активов широко известной американской сети кофеен Starbucks в России сделал репер Тимати (Тимур Юнусов) 30 июля в социальной сети.

Тимати Скриншот из клипа Тимати

Тимати уточнил, что все активы сети Starbucks приобретены и находятся под руководством его и ресторатора Антона Пинского. Первые кофейни сети репер обещал открыть уже в августе текущего года, пояснив, что его команда сейчас работает над новым названием.

По словам Тимати, посетителям кафе не стоит ожидать большого ребрендинга. Также репер призвал своих поклонников и всех желающих принять участие в разработке дизайна нового логотипа. Как пояснил Тимати, лучший из предложенных логотипов будет выбран до сентября, он будет украшать кофейни сети по всей стране, торговых точек предполагается открыть около 200.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тимати станет совладельцем американской сети кофеен Starbucks в России совместно с ресторатором Антоном Пинским и холдинговой компанией «Синдика» Арсена Канокова.

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