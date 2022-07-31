Москва, , 05:18 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на изоляцию американского президента Джо Байдена из-за коронавируса скороговоркой, опубликовав её в телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова посвятила два поста лидеру США, у которого повторно выявлено заражение коронавирусом.

«Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции. Скороговорка», — написала представитель МИД России.

Также она отреагировала на видеообращение Джо Байдена, где он рассказывает о состоянии здоровья и предстоящих планах.

«Тот самый случай, когда лучше всего использовать НЗ — «без комментариев», — прокомментировала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что президент США Джо Байдена сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Это подтвердил и сам глава государства, заявив о хорошем самочувствии и продолжении работы в условиях изоляции. Это его второе заражение коронавирусом.

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