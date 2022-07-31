Брюссель, 31 июля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Патрульные полёты в воздушном пространстве стран Прибалтики начнут истребители Германии, Италии и Венгрии для обеспечения безопасности восточного фланга блока НАТО. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба военного альянса.

DrRandomFactor Европейские страны-члены НАТО

Патрулирование начнётся с 1 августа В миссии в Литве будут задействованы четыре истребителя JAS-39 из Венгрии и около 80 военнослужащих с авиабазы Шяуляй. В Эстонии из Эмари вылетят немецких самолета Eurofighter, к ним присоединятся итальянские Eurofighters с авиабазы в Польше.

Уточняется, что патрулирование неба над странами Прибалтики с момента их вступления в военный альянс осуществляют страны, входящие в НАТО, поочерёдно, так как у Эстонии, Литвы и Латвии нет своих истребителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как указал научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Тони Лоуренс, система ПВО в странах Прибалтики не отвечает современным военным реалиям.