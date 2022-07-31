Благовещенск, 31 июля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено после гибели пяти человек в результате столкновения грузовика и минивэна в Амурской области. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Аавария произошла 30 июля около 21:05 по местному времени, в 38 километрах от города Благовещенска. По предварительным данным, микроавтобус Toyota Noah с водителем и четырьмя пассажирами на скорости въехал в грузовой автомобиль, припаркованный на обочине. В грузовике в момент ДТП никого не было.

Погибли водитель и пассажиры микроавтобуса. Это мужчины 2003, 1995 и 1993 годов рождения. Личности ещё двух жертв ДТП устанавливаются.

В связи с гибелью людей было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ульяновской области завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб младенец.