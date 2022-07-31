Астрахань, , 04:43 — REGNUM В Астрахани возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в бассейне аквапарка пятилетнего мальчика. Об этом сообщает следственное управление СКР по Астраханской области.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, днём 30 июля ребёнок вместе с родственниками отдыхал в аквапарке, расположенном в Советском районе Астрахани.

«Мальчик прыгнул в бассейн с глубиной, превышающей его рост, и не смог самостоятельно выплыть. Отдыхающие вытащили его и чего начали оказывать первую помощь, но спасти ребёнка не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители предварительно установили, что услуги по организации безопасности посетителей аквапарка оказываются по договору привлечёнными спасателями. По версии следственного управления, в рамках договора не обеспечено оперативное реагирование на происшествия на воде и нарушены требования стандарта, согласно которому аттракцион должен находиться под постоянным наблюдением инструктора.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Детали происшествия устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2022 года в Астраханской области девятилетняя девочка утонула в искусственном водоёме, который образовался недалеко от её дома. Это произошло, пока мать девочки занималась младшими детьми в доме.

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