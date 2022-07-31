Вашингтон, 31 июля 2022, 04:29 — REGNUM Президент США Джо Байден, который во второй раз заразился новой коронавирусной инфекцией, заявил о хорошем самочувствии и продолжении работы в условиях изоляции. Об этом говорится в видеообращении американского лидера.
Байден сообщил, что сдал положительный текст на коронавирус.
Ранее врач американского президента Кевин О’Коннор заявил, что Байден находится на изоляции, чувствует себя «достаточно хорошо», у него нет симптомов болезни.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Это его повторное заражение: ранее коронавирус был диагностирован у Байдена 21 июля.
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