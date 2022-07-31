Вашингтон, 31 июля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Потеря города Одессы приведёт к поражению Украины в спецоперации. Такое предположение сделал полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Автор статьи поясняет, что Одесса была важным курортом ещё со времён СССР, потеря этого города может стать «окончанием игры» для Украины. Донован предположил, что переход Одессы под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а в связи с событиями в самом городе. Какие именно события могут произойти, автор статьи не уточнил.

Также полковник в отставке указывает, что Россия перенесёт предстоящую зиму значительно лучше, чем страны Запада. Донован отметил, что Украине, а вместе с ней Европе и США грозит политическая и экономическая буря «эпических масштабов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению экспертов, Вашингтону необходимо склонить Киев к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Москвой.