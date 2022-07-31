Берлин, 31 июля, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Ближайшие пять лет Германия не сможет отказаться от российского газа. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер журналистам газеты Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По мнению чиновника, правительству Германии следует принять «горькую правду» о том, что в стране пока не могут обойтись без российского газа и считает, что власти не видят «всей масштабности последствий».

«Мы должны наконец признать, что в ближайшие пять лет мы не сможем обойтись без российского газа. И если это так, мы должны принять необходимые меры», — заявил Михаэль Кречмер, отметив, что иначе «вся наша экономическая система грозит рухнуть».

Он также сообщил, что жители страны поднимают вопросы создания пунктов обогрева, чтобы «не пришлось мёрзнуть в своих квартирах».

Кречмер также добавил, что считает ошибочной позицию о том, чтобы навсегда отказаться от российского сырья, и назвал опасной идею об изолировании России или полного отказа от сотрудничества с ней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаэль Кречмер обвинил правительство ФРГ в отсутствии плана по выходу из энергетического кризиса. По его словам, власти не смогло обеспечить страну энергоресурсами вопреки своим заявлениям о готовности «ко всему, что бы там господин Путин не делал».