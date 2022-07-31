Бразилиа, , 03:46 — REGNUM Женщину и двоих детей спасли из заточения сотрудники полиции в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом 30 июля сообщил новостной портал G1.

Насилие

Отмечается, что женщину и двоих детей держал 17 лет в заточении в их доме в городке Гуаратиб глава семьи. По словам спасённых, отец и муж постоянно бил их, практически не кормил и никуда не выпускал. Дети из-за крайнего истощения выглядят так, словно им не более десяти лет, хотя на самом деле им 19 и 22 года. Они никогда не общались с другими детьми, не ходили ни в детский сад, ни в школу.

Женщина рассказала, что несколько раз предпринимала попытки обратиться за помощью, но безуспешно. Спасли жертв бразильца сотрудники полиции, получившие анонимное сообщение. Придя с проверкой в дом бразильца, полицейские обнаружили там троих человек, прикованных наручниками к трубе.

Сейчас дети и женщина находятся в больнице Роча Фариа в Рио-де-Жанейро. Женщина уже написала заявление в полицию о жестоком обращении с ней и с детьми. Сотрудниками правоохранительных органов уже возбуждено уголовное дело, проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Глава семьи задержан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Швеции борьба с домашним насилием переходит на новых уровень. Насилие на глазах несовершеннолетних в Швеции юридически приравнено к уголовному преступлению.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции призвали нарастить усилия в борьбе с домашним насилием