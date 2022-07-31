Москва, , 03:14 — REGNUM Российские моряки успешно решают задачи по обеспечению безопасности страны, показывая «отличную морскую выучку» и сохраняя традиции «легендарных предшественников». Об этом говорится в поздравлении министра обороны России Сергея Шойгу в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ).

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

В праздничном приказе, опубликованном на сайте ведомства, глава Минобороны подчеркнул, что жители страны «гордятся героической историей» ВМФ, а также «выдающимися русскими флотоводцами и мореплавателями», которые «в разные эпохи храбро» сражались «во имя Отчества».

По словам Шойгу, в настоящее время личный состав ВМФ «наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства».

Министр обороны выразил особую благодарность ветеранам, активно участвующим в военно-патриотическом воспитании молодёжи, благодаря которым «бережно сохраняются славные традиции легендарных предшественников».

Напомним, что ранее Шойгу сопровождал президента России Владимира Путина во время его посещения в Кронштадте музейно-исторического парка «Остров фортов». Данные проект реализуется с 2019 году по поручению главы государства, третья очередь парка «Остров фортов» откроется в День Военно-морского флота.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдёт Главный военно-морской парад. Также военно-морские парады состоятся ещё в пяти городах — Владивостоке, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Балтийске.