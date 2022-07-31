Санкт-Петербург, , 02:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин, который посетил в Кронштадте музейно-исторический парк «Остров фортов», считает полезным и исторически важным его расширение. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главу проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксению Шойгу.

Маяк в Кронштадте Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава государства побывал на «Остров фортов» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и руководителя проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу, которая давала пояснения президенту. Журналистам она сообщила, что Владимир Путин считает проект полезным для развития Кронштадта, а также с учётом реставрации исторических памятников назвал его исторически важным.

Шойгу также рассказала прессе, что президента больше всего впечатлили реставрируемые форты и вид на залив.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдёт Главный военно-морской парад.

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