Ульяновск, 31 июля, 2022, 02:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадали пятеро человек, в том числе погиб младенец. Об этом сообщает прокуратура региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в Ульяновском районе 29 июля. По предварительным данным правоохранителей, при подъезде к Ульяновску от трассы М-5 «Урал» водитель автомобиля «Рено Каптюр» на «встречке» столкнулся с «Нивой». Следствие полагает, что на момент ДТП водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

В надзорном ведомстве отмечают, что в результате столкновения один ребёнок (мальчик) погиб на месте происшествия, другой младенец и ещё двое пассажиров получили травмы.

По данным прокуратуры, по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Татарии в отношении 24-летней жительницы города Ульяновска завершено расследование уголовного дела по ст. 264 УК РФ. По данным правоохранителей, на месте ДТП погибли три человека, ещё один получил травмы.

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