Лондон, , 02:32 — REGNUM Референдум о независимости в Шотландии не состоится в случае избрания действующего главы МИД Великобритании Лиз Трасс премьер-министром страны. Соответствующее заявление политик сделала 30 июля в интервью газете Telegraph.

Лиз Трасс UK Government

Как пояснила политик, на посту премьер-министра она собирается работать над укреплением союза с Шотландией.

«Шотландские националисты согласились, что их референдум — это возможность, которая выпадает раз в поколение, и я буду настаивать на этом… Я буду работать над укреплением всего нашего союза. На посту премьер-министра я сделаю то, что необходимо и правильно для защиты нашего союза, как я уже сделала в отношении Североирландского протокола… Я совершенно уверена, что никакого второго референдума о независимости Шотландии при мне не будет», — указала Трасс.

Напомним, предложение провести референдум о независимости Шотландии от Великобритании выдвинула первый шотландский министр Никола Стерджен. Для проведения референдума необходимо разрешение центральных властей. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон при этом не раз отмечал, что второго референдума он не допустит, так как народу Шотландии уже давали возможность изъявить свою волю в 2014 году. Против отделения тогда проголосовали 55% участников референдума, поддержали отделение 45% голосовавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Шотландии опубликовали образец бюллетеня для голосования на будущем референдуме по независимости от Британии. В Эдинбурге запланировали провести референдум о независимости от Британии 19 октября 2023 года.

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