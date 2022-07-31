Кронштадт, Санкт-Петербург, , 01:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин побывал в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ посетил «Остров фортов», который создаётся в рамках одноимённого туристско-рекреационного кластера. Отмечается, что Владимира Путина сопровождали глава Минобороны России Сергей Шойгу, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а пояснения давала руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу.

Напомним, что «Остров фортов» занимает 100 гектаров, включая часть городской территории, близлежащих островов и зоны акватории Финского залива. Проект реализуется с 2019 года по поручению президента. Первая очередь открыта в 2020 году: создан музейно-исторический парк и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев». В настоящее время строится Музей военно-морской славы, идут реставрационные работы на фортах Кронштадта. Работы должны завершиться в 2025 году и будут способствовать формированию Кронштадта как города-музея.

Как сообщало ИА REGNUM, третья очередь парка «Остров фортов» откроется в Кронштадте в День Военно-морского флота.

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