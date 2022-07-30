Донецк, 31 июля, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток» рассыпали украинские боевики по улицам Донецка. Об этом 30 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Внимание! В центре Донецка от проспекта им. Богдана Хмельницкого до проспекта Мира перекрыта улица Университетская. Работают саперы», — сказано в сообщении главы Донецка.

Кулемзин также опубликовал список улиц, на которых могут встретиться мины и призвал жителей города не выходить на улицу в тёмное время суток, так как мины сложно обнаружить, они практически незаметны. При обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов Кулемзин призвал звонить в МЧС и в полицию.

Мина ПФМ-1 «Лепесток» — это простейший противопехотный боеприпас, её размеры невелики, 120 мм в поперечнике, а вес всего 80 граммов. Внутри корпуса мины находится взрывчатое вещество, она срабатывает, если на неё наступить. Улицы Донецка украинские боевики обстреляли спецснарядами 9М27К3, начинёнными минами «Лепесток». На некоторых улицах города мин настолько много, что военным приходится убирать их лопатами.

Противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток» представляет большую опасность для мирного населения, их использование запрещено международными соглашениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вооружённые силы Украины обстреляли Киевский и Кировский районы города Донецка.