Чита, , 01:43 — REGNUM УФСБ по Забайкальскому краю в рамках сопровождения уголовного дела задержало заместителя начальника башкирской полиции. Об этом сообщает МВД по Башкирии.

Полиция Андрей Черкаский © ИА Красная Весна

Отмечается, что сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю в рамках оперативного сопровождения уголовного дела задержали полковника полиции, замглаву полиции по оперативной работе МВД по Башкирии. В ведомстве добавляют, что все материалы переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России. Детали дела не сообщаются.

В башкирской полиции также заявили о том, что информация о задержании в рамках данного уголовного дела других сотрудников министерства «не соответствует действительности».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года стало известно, что бывшего руководителя ОМВД России по Иглинскому району Башкирии обвинили в получении взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

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