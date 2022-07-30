Москва, 31 июля, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых наций (ООН) Дмитрий Полянский считает тщетными попытки Киева переложить ответственность на РФ за удар по СИЗО в донецкой Еленовке. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Российский дипломат заявил, что «украинские нацисты предпринимают тщетные попытки переложить» на Россию вину за это преступление в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Дмитрия Полянского, «если бы они были умнее», то использовали бы для удара другое вооружение, а не переданные им американские РСЗО HIMARS.

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Напомним, что вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке в ДНР в ночь на 29 июля. В результате в СИЗО, где находились пленные бойцы ВСУ, погибли более 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России заявило, что для расследования удара по изолятору в Еленовке Россия пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.