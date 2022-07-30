Гватемала, 31 июля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Несколько человек получили ранения в результате вооружённого нападения злоумышленников на делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи на северо-западе страны. Об этом 30 июля сообщила радиостанция Radio Sonora.

(сс) 總統府 Алехандро Джамматтеи

Инцидент произошёл в департаменте Уэуэтенанго, в 50 км от границы с Мексикой. Несколько нападавших успели сбежать на мексиканскую территорию.

Во время атаки злоумышленники использовали огнестрельное оружие, были ранены несколько человек. Военным, осуществлявшим охрану президента, удалось ранить одного из нападавших, по предварительной информации, он является гражданином Мексики. Глава Гватемалы не пострадал.

Военными соседней Мексики в связи с нападением были задержаны четверо гватемальцев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в муниципалитетах Исчигуан и Тахумулько в Гватемале было продлено осадное положение в связи с необходимостью продолжать борьбу с незаконным оборотом запрещённых веществ и найти виновных в убийствах мирных жителей.