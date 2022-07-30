Москва, 31 июля, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Для расследования удара по следственному изолятору в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) Россия пригласила экспертов Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В заявлении Минобороны отмечается, что «в интересах проведения объективного расследования удара» по изолятору в Еленовке, который привёл «к гибели большого количества украинских военнопленных», Россия «официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста».

Ранее в ООН заявили, что готовы направить в Еленовку группу экспертов для расследования инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 июля вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке. В результате в СИЗО, где находились пленные бойцы ВСУ, погибли 53 человека.