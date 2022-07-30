Москва, 31 июля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Полёт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала опасным военно-политическим авантюризмом официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 июля в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — «полетами во сне и наяву». Настолько всё происходящее с американской политиЧкой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол «Белый дом» давно вынесло на песчаные пляжи», — написала Захарова.

Напомним, Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии, во время которого она планирует совершить визит в Японию, Южную Корею, Сингапур и Малайзию. Ряд СМИ сообщил, что Пелоси намерена посетить Тайвань, но сама спикер отказать прокомментировать данную информацию, сославшись на соображения безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ведущий американской сатирической программы The Daily Show Тревор Ной сравнил желание Пелоси посетить Тайвань с поведением нетрезвой женщины.