Киев, 31 июля, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии Киевом решения об эвакуации граждан с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики (ДНР), пишут РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отмечается, что есть постановление, предусматривающее обязательную эвакуацию граждан с оказанием логистической помощи. В заявлении говорится, что для эвакуации с территории, подконтрольной ВСУ, требуется «только решение самих людей».

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, направленную на защиту граждан Донбасса от геноцида киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что многие в рядах армии ВСУ не хотят идти туда, куда их отправляет киевский режим.

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