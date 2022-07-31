Пермь, , 00:19 — REGNUM В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения на Каме катера и сухогруза, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, 30 июля 2022 года в 01:15 на реке Кама между посёлком Орёл и городом Березники пассажирский катер столкнулся с баржей, гружённой лесом. В управлении отмечают, что на момент происшествия на катере находились 25 человек, из них девятерым понадобилась медицинская помощь, один человек госпитализирован. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Правоохранители сообщают, что после происшествия оба судна остались на плаву.

По предварительным данным следствия, столкновение произошло из-за того, что капитан катера при оказании платных пассажирских услуг пересекал на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза. В управлении добавляют, что капитан скрылся после ДТП, его местонахождение было оперативно установлено.

По поручению председателя СК России уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Следствие устанавливает детали и причины происшествия, проводятся допросы, изучается судовая документация, решается вопрос о назначении судебной экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перми суд рассмотрел дело о небезопасных речных перевозках пассажиров. Приговором суда обвиняемый получил десять месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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