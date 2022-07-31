Чебоксары, , 00:02 — REGNUM Чувашские правоохранители объявили в розыск жителя Марий Эл, которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника ДПС: по данным следствия, он облил полицейского бензином и поджёг. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, днём 29 июля 2022 года в деревне Токшики Моргаушского района сотрудники полиции остановили марки ВАЗ 2114 под управлением нетрезвого водителя. В управлении полагают, что за рулём был 29-летний житель Марий Эл.

«Будучи недовольным задержанием и разбирательством, подозреваемый взял из багажника канистру с бензином и стал разбрызгивать на сотрудников, после чего достал зажигалку и поджёг одежду инспектора ДПС», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве отмечают, что пострадавший полицейский находится в реанимации, ему причинены ожоги на площади более 50% тела.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, его объявили в розыск. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении горожанина, которого обвиняют в нападении на полицейского. По данным правоохранителей, он распылил газовый баллончик, в результате страж порядка получил ожог глаз.

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