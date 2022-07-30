Донецк, , 23:52 — REGNUM В результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек и десять пострадали. Об этом 30 июля сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

«В результате сегодняшних обстрелов вооруженными формированиями Украины в ДНР погиб один человек и еще 10 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибра 152 мм.