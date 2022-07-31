Санкт-Петербург, , 01:05 — REGNUM В воскресенье, 31 июля, в России отпразднуют День Военно-морского флота. Корреспондент ИА REGNUM изучил программу праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге, где, по уже сложившейся традиции, пройдет Главный военно-морской парад. Участие в нём примет и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, президент России Владимир Путин.

Генеральная репетиция парада 2022 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Парад на Большой Неве в Петербурге и на Кронштадтском рейде в Финском заливе начнётся в 11:00 мск. Для тех, кто не сможет увидеть парад вживую, будут вестись трансляции на общероссийских и петербургских телеканалах. Организаторы обещают в этом году несколько новшеств. В частности, впервые на борту одного из военных катеров будет полностью женский экипаж. Также в первый раз в качестве участников парада по Неве пройдут суда МЧС России.

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Согласно карте-плану расположения кораблей, представленному Министерством обороны РФ, в акватории Невы можно будет увидеть 17 кораблей и катеров в составе парадной колонны, которая проследует от Благовещенского к Литейному мосту. Ещё несколько кораблей подготовлены для статического показа. Наиболее крупные из них — фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», корвет «Меркурий» и малый ракетный корабль «Великий Устюг», дизельная подлодка «Санкт-Петербург». А в парадной колонне по Неве пройдут малые ракетные корабли «Зелёный Дол» и «Одинцово», базовые тральщики «Павел Хенов» и «Александр Обухов» и другие боевые единицы ВМФ, Погранслужбы ФСБ и МЧС России.

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Другая часть Главного военно-морской парада одновременно состоится в Кронштадте. С городской набережной можно будет увидеть прохождение 11 боевых единиц, в том числе корветов «Стойкий» и «Сообразительный», малых ракетных кораблей «Пассат» и «Советск», дизельной подводной лодки «Магадан», учебного корабля «Перекоп», сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», пограничного патрульного корабля «Пурга» и других кораблей и катеров. В статическом показе представят атомные подлодки «Северодвинск» и «Вепрь», корвет «Бойкий», большой десантный корабль «Иван Грен».

После прохождения кораблей по Неве в небе над Петербургом пролетит морская авиация. Жители и гости города увидят вертолёты Ми-8, Ка-27м, Ка-29, Ка-31р, самолёты Ан-72, Ил-38, Ту-134А-4, Ту-142, самолёт-амфибию Бе-200, истребители Су-27П, Миг-29, Миг-31, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и другие образцы воздушной техники.

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На этом празднование Дня Военно-морского флота в Петербурге не закончится. После демонстрации кораблей и авиации жители и гости города смогут стать зрителями культурной программы на Дворцовой площади. Там в 12:00 выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. А по завершении концерта площадь перекроют для подготовки к показу рок-оперы «Юнона и Авось» с Александром Маршалом и Валерией Ланской в главных ролях. Попасть на представление можно будет после 19:00.

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Завершит День ВМФ в Петербурге праздничный салют, который по традиции можно будет увидеть с невских набережных. Пиротехническое шоу начнётся в 22:00.

Отметим, что празднование дня ВМФ ограничит движение в центре. Утром, в 7:00 и до 14:00 будут разведены Благовещенский, Троицкий и Литейный мосты. Многие улицы будут перекрыты. Среди них Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Адмиралтейский проспект и проезд, Биржевой проезд, Мраморный переулок и остальные. Движение прекратится по Невскому проспекту от Малой Морской до Садовой улицы, по Большой Морской улице, а также частично на Кирпичном переулке. Узнать о всех адресах можно на сайте Смольного.

Ограничения движения в Петербурга 31 июля 2022 года

До 17:00 31 июля нельзя будет проехать по участку КАД от развязки на пересечении с автомобильной дорогой к ММПК «Бронка» до развязки на пересечении с Приморским шоссе. На время действия ограничений, с 10:00 до 14:00, участок ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно будет бесплатным.

Отметим, что в этом году празднование Дня Военно-морского флота совпало с 350-летним юбилеем со дня рождения первого российского императора Петра I. Именно он учредил регулярный Русский военно-морской флот. Боярская дума утвердила его указ «Морским судам быть» в 1696 году.

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