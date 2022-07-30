Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Китай не предоставил данные о траектории полёта ракеты-носителя «Чанчжэн-5В», чем подверг риску жизни людей на Земле. Об этом 30 июля заявил глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон.

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«Китай не предоставил данные о траектории полёта ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5В»), которая вернулась обратно на Землю», — написал Нельсон.

По его словам, это необходимо делать, чтобы ответственно использовать космос и защищать жизни людей на Земле.

Он добавил, что возможные обломки ракет могут нести риски гибели людей и разрушения собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5В» с модулем «Вэньтянь», которая стартовала к орбитальной станции «Тяньгун».

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