Ашхабад, 30 июля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил выговор двум высокопоставленным чиновникам. Об этом 30 июля сообщило туркменское агентство «Ориент».

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Отмечается, что на заседании совета безопасности Бердымухамедов объявил выговор министру внутренних дел Мухаммету Хыдырову «за допущенные в работе недостатки». На заседании тот отчитался об организации работы государственной службы пожарной безопасности.

Кроме того, «строгий выговор с последним предупреждением» объявлен председателю государственной таможенной службы Туркмении Максату Худайкулыеву.

Отмечается, обоим чиновникам поручено исправить допущенные в работе недостатки в кратчайшие сроки.