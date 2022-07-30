Владимир, , 23:30 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в микрорайоне Загородный парк во Владимире. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen и два его пассажира скончались на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё два пассажира легкового автомобиля пострадали и доставлены в больницу.

В салоне автобуса находились около 40 пассажиров, из которых восемь пострадали и доставлены в медучреждение.

По данным полиции, ДТП произошло 30 июля в 21:20 мск. Водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes, направлявшимся в сторону Радужного.