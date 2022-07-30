Амстердам, , 23:25 — REGNUM 30 июля футбольный клуб ПСВ из Эйндховена в матче Суперкубка Нидерландов обыграл амстердамский «Аякс». Основное время встречи, проходившей в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена», завершилось со счетом 3:5.

Футболисты «Аякса» Football.ua

Забитыми мячами в составе ПСВ отметились Гус Тиль (32’ Коди Гакпо, 45+2’ Коди Гакпо, 69’ Люк Де Йонг), Коди Гакпо (65’) и Хави Симонс (90+1’ Джоуи Верман). Голы «Аякса» забили Стевен Бергвейн (15’ Оуэн Вейндал), Антони (54’ Оуэн Вейндал) и Мохаммед Кудус (72’). На 78-й минуте защитник «Аякса» Калвин Басси получил прямую красную карточку и покинул поле.

Статистика матча («Аякс»/ПСВ)

Удары 15/15

Удары в створ 9/7

Владение 58%/42%

Угловые 3/1

Нарушения 17/9

Составы команд:

«Аякс»: Гортер, Тимбер (Классен, 73’), Вейндал (Басси, 62’), Ренч, Блинд, Альварес, Тейлор (Схюрс, 85’), Тадич, Антони (Броббей, 73’), Бергейс (Кудус, 63’), Бергвейн.

ПСВ: Бенитес, Хувер (Рамальо, 62’), Тезе, Обиспо, Макс, Сангаре, Гакпо (Симонс, 73’), Верман, Тиль (Гутьеррес, 73’), Бакайоко (Сайбари, 62’), Де Йонг (Ледесма, 88’).