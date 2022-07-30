Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 23:15 — REGNUM Бразильский футбольный клуб «Фламенго» ведет переговоры с «Шанхай Порт» на предмет трансфера 30-летнего атакующего полузащитника Оскара, выступавшего ранее за лондонский «Челси». Об этом 30 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне китайской Суперлиги 2022 Оскар принял участие в трех турах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Гуанчжоу Эвергранд» и одной результативной передачей.

За «Шанхай Порт» Оскар выступает с 1 января 2017 года после перехода из лондонского «Челси» за 60 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в 15 миллионов евро.