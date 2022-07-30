Кабул, 30 июля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Неизвестные лица в упор расстреляли религиозного деятеля и скрылись на мотоцикле в Афганистане. Об этом 30 июля сообщает «8 Собх» со ссылкой на местные источники в провинции Кунар.

U.S. National Archives Афганистан

Этого улема звали Мохаммад Исраил Сахибзада Ханафи, он был убит в кишлаке Сахибзадаган уезда Хас-Кунар.

Согласно источникам, этот богослов был сторонником «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).